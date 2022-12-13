منح مدراء المدارس صلاحية توقيف الدراسة..اجراءات استثنائية بطنجة بعد صدور نشرة انذارية

2022-12-13 / 19:33
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

تعيش مدينة طنجة والنواحي حالة من الاستنفار بعد صدور نشرة انذارية عن مديرية الأرصاد حول توقعات بتساقطات مطرية ورعدية غزيرة وضعت المنطقة بالمستوى الاحمر ، الأمر الذي دفع ولاية جهة الشمال الى رفع مستوى اليقظة واشعار جميع المتدخلين .

مصادر “هبة بريس” أكدت أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، اتصلت بمدراء المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل نفوذها، من أجل توخي أقصى درجات الاحتياط و توقيف الدراسة في المؤسسات التي تتواجد في نقط سوداء حفاظا على سلامة المتعلمين و الأطر الإدارية و التربوية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة أحمر، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية (من 70 إلى 120 ملم) بكل من طنجة- أصيلة والفحص – أنجرة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق- الفنيدق وشفشاون، وذلك من الساعة الثالثة من صباح الأربعاء إلى غاية منتصف نهار الخميس.

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