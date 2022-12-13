طنجة ..غرق طفل في مجرى مائي بمنطقة العوامة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء ، من انتشال جثة طفل قاصر لقي مصرعه داخل مجرى مياه راكدة كانت قد حفرته احدى الجرافات على مستوى تجزئة سكنية غير مأهولة بمنطقة “الكنبورية” بطنجة .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية التي حضرت الى عقن المكان حيث تم الاستعانة بفرقة الضفادع البشرية التي تنتمي للوفاية المدنية بطنجة، والتي تمكنت من العثور على جثة الطفل القاصر الذي اختفى منذ ثوم أمس الاثنين .

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات ، فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها المسطرية بخصوص الواقعة المأساوية .

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