طنجة ..غرق طفل في مجرى مائي بمنطقة العوامة
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء ، من انتشال جثة طفل قاصر لقي مصرعه داخل مجرى مياه راكدة كانت قد حفرته احدى الجرافات على مستوى تجزئة سكنية غير مأهولة بمنطقة “الكنبورية” بطنجة .
واستنفرت الواقعة السلطات المحلية التي حضرت الى عقن المكان حيث تم الاستعانة بفرقة الضفادع البشرية التي تنتمي للوفاية المدنية بطنجة، والتي تمكنت من العثور على جثة الطفل القاصر الذي اختفى منذ ثوم أمس الاثنين .
وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات ، فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها المسطرية بخصوص الواقعة المأساوية .
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9 تعليقات
يحكى و يتداول في مدينة طنجة ان عمدة المدينة و بعض ازلامه يقومون بمهنة رسمية في قطر حيث سيركبون كغيرهم موجة حسن تدبير مسيرة المنتخب الوطني من طرف فئة محدودة، لابراز حبهم لوطنهم!!في حين انه و منذ ما يزيد عن الاسبوع تتصدر النشرات الانذارية للطقس عناوين الصحف و لا احد يبالي ، كما انني ادعوا من كل قلبي ان لا تصيب لعنة اصحاب سوء النية منتخبنا!!
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة..
اللهم صبر اهله وارحمه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
انا لله وانا اليه راجعون..
في جنة الفردوس ان شاء الله تعالى..
رسالة الى كل الاباء اخذ الحيطة والحذر..
اللهم ارحمه واغفر له..