Would-be immigrants sit atop a border fence separating Morocco from the north African Spanish enclave of Melilla in the first attempt to jump in on February 19, 2015 since the camp on Mount Gurugu burned down. Morocco on February 11, 2015 vowed further crackdowns on illegal migrants after rounding up hundreds of foreigners close to the Spanish enclave of Melilla, in a move criticised by local rights groups. AFP PHOTO/ANGELA RIOS (Photo by ANGELA RIOS / AFP)

مأساة مليلية.. أمنيستي تتهم إسبانيا بالتقصير في التحقيقات

2022-12-13 / 18:31
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هبة بريس _؛ الرباط

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسبانية بالتقصير في إجراء تحقيقات قضائية شفافة بخصوص “مأساة مليلية” التي خلفت في يونيو الماضي مقتل 37 مهاجرا قدموا من بلدان أفريقية.

وأفادت “أمنيستي” في تقرير نشرته اليوم، تزامنا مع مرور 6 أشهر على هذه الحادثة، بأن “التقاعس الذريع للسلطات الإسبانية عن كشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما ما زال 77 آخرين في عداد المفقودين في أعقاب الأحداث المميتة، ينم عن نية التستر على الحقيقة”.

وأشارت أمنيستي إلى “إخفاق السلطات الاسبانية في ضمان إجراء تحقيقات فعّالة وشفافة من أجل إثبات حقيقة ما حدث في ذلك اليوم،

وأنكرت الحكومة الإسبانية في وقت سابق سقوط أي قتيل من المهاجرين على أراضيها،

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز في مقابلة مع صحيفة “إل باييس” اليومية، شهر يوليو الماضي، إن مسألة انتهاك حقوق الإنسان في واقعة مليلية “يجب أن تثار في الرباط”.

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