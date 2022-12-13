موقع سينغالي: المغرب سيطيح بالسينغال في تصنيف الفيفا

هبة بريس _ الرباط

كتب الموقع الإخباري السنغالي ”ويوسبورت“ Wiwsport.com أن المغرب سيطيح بالسنغال في تصنيف الفيفا ويصبح المنتخب الإفريقي الأول.

وقال الموقع في مقال زين بصور للاعبين المغاربة والجهاز الفني وهم يحتفلون بالفوز على البرتغال 1-0 في ربع النهائي إن أسود الأطلس حصلوا خلال مشاركتهم في مونديال قطر على النقاط الكافية ليصبحوا المنتخب الكروي الإفريقي الأول ويزيحوا السنغال من هذه المكانة.

وفاز أسود الأطلس بمزيد من النقاط التي تؤهلهم لتصدر الترتيب الإفريقي والتقدم درجات أكبر في التصنيف الدولي وذلك منذ نونبر 2021، وهو ما تعزز أيضا بتعادل ضد كرواتيا وأربع انتصارات متتالية على كل من بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال.

وقال الموقع إنه في مقابل ذلك حقق السنغال انتصارين فقط وبالتالي فأسود الأطلس من المؤكد أن يزيحوا أسود التيرانغا من صدارة التصنيف الإفريقي الذي يحتلونه منذ أربع سنوات، كما أن الفارق في النقاط قد يزيد في التوسع في حال فوز المغرب يوم غد الأربعاء على نظيره الفرنسي وتأهل للمباراة النهائية

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