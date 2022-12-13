مصر.. وفاة لاعب كرة قدم بمباراة محلية
هبة بريس
بعدما ابتلع لسانه خلال مباراة في إطار منافسات دوري محلي، الثلاثاء، فشلت محاولات إنقاذ لاعب كرة قدم مصري في نادي مطروح الرياضي ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب ما أفادت صحف محلية.
وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية أن “اللاعب سامي سعيد، توفي عقب ابتلاع لسانه في الدقيقة 30 من الشوط الثاني من المباراة أمام السلوم، وهو ما أدى إلى وفاته بعد أن فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ اللاعب داخل أرض الملعب”.
وأشارت صحيفتا “المصري اليوم” و”اليوم السابع”، إلى أنه “تم نقل سعيد بسيارة الإسعاف إلى إحدى مستشفيات مطروح القريبة من ملعب المباراة في محاولة لإنقاذ حياته لكن دون جدوى”.
واضطر الحكم إلى إلغاء المباراة قبل نهايتها بـ15 دقيقة بعد الحادث المؤسف الذي شهدته أرضية الملعب، وأثار ذعر الحاضرين.
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16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمو
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لي وأرحم واجعل قبره روضه من رياض الجنه وموتانا وموتي المسلمين 🤲
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه
إنا لله وإنا إليه راجعون الله إرحمو واغفرله واصبر العائلة ديالو يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون الله إرحمو واغفرله واصبر العائلة ديالو يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون.الرحمة والمغفرة لروحه الطاهرة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
اللهم اغفر له وارحمه
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله وميمتو