صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

مباراة المغرب وفرنسا.. 10 آلاف شرطي لتأمين باريس من حوادث الشغب

2022-12-13 / 17:55
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هبة بريس

أعلن جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، يوم الثلاثاء، عن حشد 10 آلاف شرطي في مختلف مناطق باريس، وذلك لتأمين العاصمة من حالات الشغب والإشراف على الاحتفالات المتوقعة بعد لقاء فرنسا والمغرب.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي، ليلة المباراة، أنه سيتم حشد 10 آلاف شرطي لتأمين باريس، قائلا: سيتم حشد 10 آلاف شرطي، 5 آلاف في باريس، لاسيما حول الشانزليزيه، مع تأمين محيط باريس بـ 5 آلاف شرطي أيضا.

وأوضح جيرالد دارمانين أن حركة المرور ستكون مغلقة تماما يوم مباراة فرنسا والمغرب في شارع الشانزليزيه الشهير.

هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يومه غد الأربعاء، برسم نصف نهائي مونديال قطر.

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