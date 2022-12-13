الركراكي: الملك يقوم بعمل كبير للنهوض بكرة القدم الوطنية وتطويرها

هبة بريس

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي ، اليوم الثلاثاء بالدوحة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقوم بعمل كبير للنهوض بكرة القدم الوطنية وتطويرها.

وأضاف الركراكي، خلال لقاء صحفي عقده بالمركز الاعلامي التابع للفيفا ، أن جلالة الملك ” يحرص على توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية لتطوير كرة القدم المغربية “.

وتابع أن الفضل الكبير في النجاح الذي حققته كرة القدم المغربية يعود لجلالة الملك ، مشيدا، في نفس الوقت، بالرؤية المتبصرة لجلالته الرامية إلى السير بكرة القدم والرياضة عموما إلى الأمام.

من جهة أخرى، أشاد الركراكي بالعمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ” هذا المشروع الملكي الذي ساهم في تطوير كرة القدم الوطنية ، وأنجب مواهب كروية تمارس حاليا ضمن المنتخب الوطني أمثال يوسف النصيري وعز الدين أوناحي ومحمد رضى التكناوتي ونايف أكرد”.

وأضاف الناخب الوطني أن جلالة الملك يحرص على توفير البنيات التحتية الرياضية، وذلك بهدف تطوير كرة القدم الوطنية، مبرزا أنه ” في ظل الرؤية الملكية السامية، تمكن المنتخب المغربي من تحقيق النجاح، وأظهر للعالم أن المغرب تقدم كثيرا في هذا المجال”.

ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهائي غدا الأربعاء المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب “البيت” بالخور.

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