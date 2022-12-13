محمد هنيدي: “أي حد حيشجع المغرب أمام فرنسا حعمله بلوك”

نجلاء مزيان - هبة بريس

حذر النجم المصري محمد هنيدي، متابعيه من تشجيع المنتخب المغربي في مواجهته المرتقبة غداً الأربعاء أمام المنتخب الفرنسي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال هنيدي في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “أي حد هيجرؤ يشجع المغرب بعد بكرة هديله بان من صفحتي.. كلنا نشجع فرنسا من دلوقتي.. ونركز يا جماعة.. عايزين الماتش يخلص 5 صفر للمغرب”.

هذا ويذكر أن هنيدي من أبرز الفنانين العرب الذين عبروا عن دعمهم ومساندتهم ل”أسود الأطلس”، عبر احتفاله بعد كل فوز بالمنتخب المغربي وتغنيه بالفريق.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9