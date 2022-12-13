مدرب فرنسا: المنتخب المغربي مدعوم بجماهير تثير الرعب في المدرجات 

هبة بريس

أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، اليوم الثلاثاء، أن الناخب الوطني وليد الركراكي كان موفقا في قراراته واختيار طاقمه ومساعديه، معتبرا أن وصول الفريق المغربي إلى المربع الذهبي يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف ديشامب، أن النخبة الوطنية تخوض المباريات بأداء قوي مدعومة بجماهير تثير الرعب في المدرجات وتمارس ضغطا كبيرا على لاعبي الفريق الخصم، مشيرا إلى أنه حذر لاعبيه من قوة الجماهير المغربية التي لم تتوقف عن مساندة منتخبها طيلة مبارياته .

وبعد أن عبر عن استعداد منتخبه لخوض المباراة، قال ديشامب إن وصول فريقه إلى نصف النهائي جاء بعد المسيرة الموفقة لمجموعته التي تتوفر على الروح العالية والجاهزية الكاملة لرفع التحديات بقوة موحدة.

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