مدرب المنتخب الفرنسي: منتخب المغرب يتوفر على أفضل دفاع في المونديال

2022-12-13 / 16:10
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هبة بريس

قال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، اليوم الثلاثاء،إن المنتخب الوطني المغربي يتوفر على أفضل دفاع في كأس العالم قطر 2022 .

وأضاف ديشامب، خلال لقاء صحفي عقده بالمركز الإعلامي التابع للفيفا ، أن المنتخب المغربي لديه أقوى خط دفاع في المونديال القطري ، وهو ما تجسد خلال مختلف المباريات التي خاضها منذ انطلاق المسابقة.

وتابع أن هذا الفريق كان قويا على صعيد الدفاع ، وكذا احتفاظه بنفس الفعالية ومستوى الأداء الذي ظهر به خلال منافسات الكأس العالمية، مضيفا أنه فضلا عن الدفاع تبقى صناعة هجمات العناصر الوطنية قوية جدا.

وأردف قائلا إن “فريقه سيسعى جاهدا لاختراق الدفاع الصلب للمنتخب المغربي والوصول إلى المرمى”.

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