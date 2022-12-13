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“الاتجار في البشر” يجر 3 أشخاص للاعتقال في العيون

2022-12-13 / 15:59
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هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الإثنين 12 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و35 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من توقيف باقي شركائه في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل ورشة يستغلها المشتبه فيهم بمدينة العيون، عن حجز قارب مطاطي وسيارة خفيفة، علاوة على مواد أولية وأدوات تستعمل في صناعة القوارب بشكل غير مشروع لأغراض إجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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