الرئاسة الفرنسية: توجه ماكرون لقطر “لحظة مهمة للصداقة الفرنسية-المغربية”
هبة بريس
ردت الرئاسة الفرنسية على منتقدي توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي في كأس العالم بين منتخب بلاده نظيره المغربي.
وقال مستشار رئاسي إن “الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية” مضيفا “من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا”.
هذا ومن المنتظر أن يحضر ماكرون للمباراة التي ستجمع منتخب بلاده مع أسود الأطلس برسم نصف نهائي مونديال قطر يوم غد الأربعاء.
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إنشاء آلله سنقضي عليك يا ماكرون وسنفوز عليكم ب الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم..
إنشاء آلله كما اخرجنا رولاندو يبكي سيأتي دورك ياماكرون ستخرج من المونديال بقطر مذلولا وراسك في الأرض باذن الله كما هنت الإسلام الله سبحانه وتعالى سيهينك..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من اللذين كفروا اويكبثهم فينقلبوا خائبين..)صدق الله العظيم.
لقد عيشنا أجواء الفرحة وحماسية بفوز المنتخب الوطني المغربي الذي نعتز به ونفتخر به ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة من أجل انتصاره على المنتخب الفرنسي باذن الله تعالى.
قال تعالى ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ،) إنه جهاد في سبيل الله والمنتخب جاهد بقدميه وسيحارب العدو بهذا السلاح القوي بقدرة الله تعالى وبركاته سنتحدى ماكرون ..وسنفوز عليهم..
قال تعالى في كتابه الكريم (فإن ينصركم الله فلا غالب لكم) إن الله يرفع من شئنا بكلام الحق ونصر الإسلام.
إذا كنت يا ماكرون تنقص من قيمة الاسلام تحط من مستوانا فالله يرفع من شيننا وينصرنا على القوم الكافرين باذن الله تعالى وبركاته سنتحداك ونفوز ونصل إلى النهائيات يآرب يآرب يآرب.
لا ننسى ماذا فعلت بالطالبات المتحجبات فرضت عليهن إزالة الحجاب كي يتابعن دراستهن الجامعة أو وظائف كأننا تحت رحمة هؤلاء الكفار ولكن منتخبنا اعطوا صورة رائعة للإسلام وباذن الله تعالى سترجع إلى فرنسا مذلولا وراسك في الأرض..
سترجع خائبا مذلولا والمنتخب الوطني المغربي سيسحق منتخبك وسيدافع عن عروبة الإسلام وستجل في تاريخ الاسلام باذن الله تعالى والانتصار..
سيأتي يوم الأربعاء ويذهب ماكرون إلى قطر وفي نفس اليوم باذن الله سيرجع مذلولا منحني رأسه في الأرض بقدرة الله تعالى لآ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يآرب يآرب يآرب يآرب يآرب الفوز للمنتخب الوطني المغربي.
ادعاء انها لحضة صداقة بين المغرب وفرنسا ادعاء لا يصدقه الا الفرنكوفونين أبناء فرنسا .الكل يعرف ما تكنه فرنسا من عداء لصالحنا الاقتصادية والسياسية.
ياااااله من فوز تاريخي إذا هزم منتخب الإستعمار…. سيكون نصرا للتاريخ…..كل الافارقه والعرب والاحرار وراءكم أسود الأطلس
SLM3AL!YKOR7MT.ALLAH.TA3ALA.MACRON.KADDABB.SAWFA.NAHZIMAKOM.BI.LA.2ILLAHA…ILLAA..ALLAH…MOO7AMMED.RASSOUL…ALLAH….ALLAH..AKBAR..ALLAH..AKBAR…AKBAR…KINGDOM OF MOROCCO :3 FRANCE:000….TU.VAS…RETOURNER…CHEZ…TOI…AVEC…BEA..BEAOUCOUP…..DE…LARRMES…INXALAH…TA3AKA…