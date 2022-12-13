وزير الرياضة الغابوني: تأهل “الأسود” مصدر فخر لجميع الأفارقة

هبة بريس

قال وزير الشباب والرياضة الغابوني فرانك نغويما إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم (فيفا) قطر 2022 يعكس وحدة وتضامن إفريقيا ،مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة تحمل من الآن عاليا مشعل القارة وعلم الاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير الغابوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022” تاريخي ، مشيرا إلى أنه “إنجاز غير عادي بالنسبة لإفريقيا ويشكل مصدر فخر لجميع الأفارقة”.

وذكر ، في هذا السياق، بأن منتخبات إفريقية أخرى وصلت إلى ربع نهائي المونديال ، مضيفا أن المغرب نجح الآن في “كسر هذا السقف الزجاجي ” ومكن القارة بأكملها من التقدم خطوة كبيرة الى الامام .

وأبرز أن الإنجاز الذي حققه المغرب “بيبن على أن إفريقيا خزان للاعبين عالميين مهرة تمكنوا من هزم البرتغال بنجمها كريستيانو رونالدو وإسبانيا ببيدري وغافي وبلجيكا بهازارد ودي بروين وحققوا تعادلا مع كراوتيا بنجمها مودريش والتي كانت وصيفة النسخة السابقة . كل ذلك مع استقبال هدف واحد فقط منذ بداية البطولة .

وفضلا عن ذلك ، سلط الوزير الغابوني الضوء على جهود الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا اللذين يعملان باستمرار لصالح تعاون جنوب جنوب جوهري ومتعدد الأوجه وتضامن فعال.

وقال إن “جلالة الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا قائدان عظيمان يحملان المثل العليا لإفريقيا إلى أقصى حد ممكن ويجعلان صوت القارة مسموعا في الهيئات والمحافل الدولية”.

وأكد أن الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو ما فتئا يعملان على إبراز مهارات وقدرات إفريقيا التي “تفوز” ، من دون مركب نقص .

وأضاف أنه من الآن فصاعدا ، فإن إفريقيا تجني ثمار سياسة ورؤية قائدي البلدين، في مختلف المجالات ، ليس في المجال الرياضي وحسب ، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي وفي مكافحة تغير المناخ.

وأشاد المسؤول الحكومي بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعمل القاعدي الذي يتم القيام به على مستوى التكوين والتأطير التقني .

وأبرز الوزير الغابوني أن “الرياضة المغربية تحتل الصدارة قاريا وعالميا في مختلف التخصصات. وقد استفادت كرة القدم على وجه الخصوص من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة وأن النتائج ملموسة : بطولة بمستوى جيد (البطولة) ، ومواهب تم اكتشافها في المراكز والأندية الوطنية وهي تمارس اليوم على أعلى مستوى وفي أفضل الأندية الأوروبية “.

وقال السيد نغويما إن النموذج الرياضي المغربي ملهم للغابون مضيفا أنه بلده “يحاول استكشاف هذا النموذج من أجل تطبيقه …ما زلنا ندرسه بشكل دقيق لنرى ما يمكننا استخلاصه من دروس “.

وفي معرض حديثه عن مواجهات نصف النهائي ، شدد الوزير الغابوني ، على أن “المنتخبين اللذين لعبا المباراة النهائية للنسخة السابقة يوجدان من بين المنتخبات الاربعة المؤهلة لنصف النهاية . أما أرجنتين ميسي ، فإنها عادت بقوة ، في حين ان المغرب يعد القوة الصاعدة التي تمثل إفريقيا ، إن المتأهلين لنصف النهائي الأربعة يشكلون “نحبة ” كرة القدم العالمية.

وأوضح انه “عندما يكون الدفاع صلبا. عندما تتم محاصرة كيليان مبابي ، ستواجه فرنسا بعض الصعوبات كما في مقابلتها ضد إنجلترا” ، مضيفا أن المغرب يلعب بالقلب ولديه دفاع رائع . وتوقع نغويما أن تكون المباراة “ممتعة للغاية”.

وخلص الوزير الغابوني الى القول “نتمنى أن يتواصل هذا المسار الجميل للمغاربة في مونديال قطر ” مشيرا إلى أن الإنجاز الذي حققه المغرب البلد الشقيق للغابون ، يشكل مبعث فخر للغابون على وجه الخصوص ، ولجميع الأفارقة”.

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