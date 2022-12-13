إبراهيموفيتش: “وصول المغرب لنصف النهائي ليست مفاجأة.. كنت أعلم بأنهم جيدون”

2022-12-13 / 14:55
0
هبة بريس

علق أسطورة كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش، على وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر.

وقال ابراهيموفيتش في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية”: “ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجأة لأنني أعلم قبل كأس العالم أنه منتخب جيد، وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث.”

وأضاف لاعب نادي ميلان الإيطالي قائلا: “المفاجآت عامل إيجابي والجماهير تحب وتستمتع بذلك، لأنهم يريدون مشاهدة المفاجآت التي تزيد من الحماس والإثارة. عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية، بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفا، وسنرى هل بإمكان المنتخب المغربي بلوغ الدور النهائي أم لا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد خروجه من المونديال.. محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد

بعد خروجه من المونديال.. محكمة إسبانية تبرئ نيمار من…

2022-12-13 / 15:35
Photo of وزير الرياضة الغابوني: تأهل “الأسود” مصدر فخر لجميع الأفارقة

وزير الرياضة الغابوني: تأهل “الأسود” مصدر فخر لجميع الأفارقة

2022-12-13 / 15:05
Photo of قائد المنتخب الفرنسي: “الأسود” لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم

قائد المنتخب الفرنسي: “الأسود” لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا…

2022-12-13 / 12:49
Photo of استنفار أمني بمطار محمد الخامس لتأمين الجسر الجوي مع الدوحة القطرية

استنفار أمني بمطار محمد الخامس لتأمين الجسر الجوي مع…

2022-12-13 / 12:21
Photo of الركراكي: “حكيمي مستعد للفوز على مبابي في مباراة الغد”

الركراكي: “حكيمي مستعد للفوز على مبابي في مباراة الغد”

2022-12-13 / 12:12
Photo of صحيفة كونغولية: الرياضة المغربية ثمرة رؤية ملكية

صحيفة كونغولية: الرياضة المغربية ثمرة رؤية ملكية

2022-12-13 / 11:51
Photo of الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

2022-12-13 / 11:04
Photo of الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

2022-12-13 / 10:53
Photo of في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في نصف النهائي

في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في…

2022-12-13 / 10:17
Photo of إنريكي: “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي.. سيكون ذلك مستحق”

إنريكي: “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي.. سيكون…

2022-12-13 / 09:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق