إبراهيموفيتش: “وصول المغرب لنصف النهائي ليست مفاجأة.. كنت أعلم بأنهم جيدون”

هبة بريس

علق أسطورة كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش، على وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر.

وقال ابراهيموفيتش في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية”: “ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجأة لأنني أعلم قبل كأس العالم أنه منتخب جيد، وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث.”

وأضاف لاعب نادي ميلان الإيطالي قائلا: “المفاجآت عامل إيجابي والجماهير تحب وتستمتع بذلك، لأنهم يريدون مشاهدة المفاجآت التي تزيد من الحماس والإثارة. عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية، بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفا، وسنرى هل بإمكان المنتخب المغربي بلوغ الدور النهائي أم لا”.

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