طنجة.. إيقاف 11 مهاجرا بحوزتهم أدوات حديدية تستخدم في التسلق

هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي تجريها عناصر الشرطة بمدينة طنجة لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة، مساء أمس الاثنين 12 دجنبر الجاري، عن توقيف أحد عشر (11) مهاجرا من جنسيات أجنبية، وهم متلبسين بحيازة معدات حديدية تستخدم في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق والاقتحام.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم بمحيط محطة القطار الرئيسية لمدينة طنجة، وهم في حالة تلبس بحيازة 55 قطعة حديدية موصولة بنصل خشبي، يشتبه في تسخيرها في محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق التسلق انطلاقا من ضواحي مدينة سبتة.

وقد تم الاحتفاظ بالمهاجرين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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