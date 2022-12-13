يهم الشباب..إجراء عملية الإحصاء المتعلق ب”التجنيد الإجباري”

2022-12-13 / 14:08
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هبة بريس

تنطلق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023 في ال28 من دجنبر 2022 وتنتهي يوم 25 فبراير 2023.

وجاء في مقرر وزير الداخلية رقم 3337.22 الصادر بالجريدة الرسمية “عدد (7151) / 12 دجنبر 2022” بشأن تحديد تاريخ بداية وانتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023، أنه يعهد إلى ولاة الجهات والعمال، كل فيما يخصه، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المقرر على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لهم.

وقد شهدت عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، التي جرت في الفترة الممتدة من 13 دجنبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب، وخاصة فئة الإناث.

وقد بلغ عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022، 178 ألفا و166 مقابل 133 ألفا و820 سنة 2019.

كما أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية بلغ 29 ألفا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألفا و614 سنة 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17 بالمائة.

وتعتبر الخدمة العسكرية فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف مناح الحياة الاجتماعية.

كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة تمكن المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيد الإفريقي والدولي

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‫2 تعليقات

  1. حبذا لو يدرج ابناء المسؤولين والوزراء والبرلمانيين ورجال الاعمال في لواءح المجندين
    حتى لا يقتصر التجنيد على ابناء الفقراء وعامة الشعب

  2. حذاري من عصابة قصر المرادية الحثالة
    ان هؤلاء السفاحون القتلة قد خدعوا محمد الخامس وغدرو به وفعلوها كذالك مع الحسن الثاني وهاهم يحاولون بكل الوسائل يدبرون مكيدة لملكنا محمد السادس حفظه الله ونصره، تعلمون ان هذه العصابة أكبر عدو للشعب المغربي لذا السلاح والتحالف مع أي دولة للدفاع الشترك ضروري جدا.
    يجب على المغرب ان يبدء بإعمار مدينة الكويرة على الفور وبأسرع وقت ممكن أو يؤجرها لإسرائيل أو الولايات المتحدة!

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