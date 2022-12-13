البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف جانح اعتدى على قاصر بالضرب

هبة بريس - البيضاء

اضطر مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، مساء أمس الاثنين 12 دجنبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتحيد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد تورطه في الاعتداء على قاصر بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعد مقاومة عنيفة، شارك فيها أحد أقاربه الذي حاول تسهيل فراره، وأسفرت عن إحداث خسائر مادية بالواقية الزجاجية لسيارة الشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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