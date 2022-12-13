الشغب في دول المهجر ظاهرة لا تستدعي التهويل

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كثر الحديث مؤخرا بالتزامن مع مباريات المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022، عن أعمال الشغب التي ترافق كل مباراة الاسود بدول المهجر، كانت البداية في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي، والتي انتهت بفوز الاسود، ورافقت نهايتها أعمال شغب هناك، انتهت باعتقال عدد من المشتبه فيهم بأعمال شغب .

لكن الكثيرين عبر ما تبثه وسائل إعلام أجنبية، يعتقد عن خطأ أن من خرجوا من مغاربة المهجر ، هم من حولوا الفرح بالفوز الى شغب ، والحقيقة كما عبر عن ذلك عدد من أفراد الجالية ، أن هناك أشخاص من أبناء المهجر من يقومون بتلك الافعال، علما ان المئات من الجماهير التي تخرج للاحتفال هي في غالبيتها من جنسيات عربية او إفريقية، كما أن من يتم اعتقالهم من طرف السلطات البلجيكية او الفرنسية، اغلبهم من سوابق قضائية، ولادتهم وتعلمهم كانت بدول المهجر، في حين تؤكد مصادر الجريدة أن غالبية المشجعين يحتفلون فقط دون شغب .

ويرى باحثون في علم الاجتماع ان ما يقع بشوارع دول أوروبا من مظاهر للعنف بين الفينة والأخرى لا ترقى إلى درجة التوصيف بالظاهرة؛ بل هي أحداث متفرقة ومعزولة لا يمكن بأي حال تعميمها والتهويل منها”.

وفي نفس سياق يرى بعض الباحثين في الظاهرة ، أن طبيعة ما يعيشه أبناء المهجر من صعوبة الاندماج في تلك المجتمعات، وما تبثه بعض وسائل الإعلام من نظرة دونية كما تم تداوله من مقاطع لقناة بلجيكية التي تهكمت على البلد الأم للمهاجرين، أعقاب مباراة بلجيكا المغرب، جعل الوضع يتجاوز وظيفة التشجيع والترفيه إلى وظائف أخرى منها الترافع والاحتجاج والممانعة، ضدا في بعض الممارسات التي قد تكون تضييقية أو تقزيمية لدور المشجع والمناصر والمحب، الذي قد يعبر في كثير من الأحيان عن سخطه وغضبه بمسلكيات تزيغ الى العنف والتخريب”.

بعض الدول الأوروبية خصوصا التي نازلت المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 22 ، انتهجت المقاربة الأمنية لوحدها والتي لم تكن يوما حلا لمشكل أحداث العنف، بل وجب معالجة الإشكال في بنيويته، إذ إن عنف التي يرافق الاحتفالات يجد منابعه من ظواهر اجتماعية أخرى ولا يمكن عزله عن مظاهر الأزمات التربوية والاجتماعية البنيوية المؤثثة للمشهد الاجتماعي العام لابناء دول المهجر ”.

ويشدد باحثون في علم الاجتماع أن “العنف في الشوارع او حتى في الملاعب لا يشذ عن باقي أنواع العنف وأشكاله، في المدرسة كما في الشارع كما في وسائل الإعلام. لذلك، وجب على مؤسسات الأعمال الاجتماعية بدول المهجر خلق خلايا انصات للشباب من أجل محاربة العنف من جذوره، الإنصات لمطالبهم وتقدير تعابيرهم وأعرافهم، واحترام مبادئهم الرمزية، وإعمال المقاربة التربوية بمداخل قيمية أخلاقية ثقافية أكثر نجاعة في مقاربة مظاهر العنف بدول المهجر .

ومن الملاحظ أنه بالمغرب خرج الملايين للشوارع للاحتفال بفوز أسود الاطلس، عقب كل مباراة من من مونديال قطر 22، ولم تسجل اي مظاهر للشعب او العنف، من هنا ينكشف أن ظاهرة الشغب بدول المهجر هيا حالات معزولة وجب على تلك الدول العمل مع تمثيليات الجالية المغربية هناك للحد منها، وعدم ترك المجال الى افراد ممكن ان يصدر عنهم أعمال شغب.

والجميل أن هناك وصلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمدة مدينة بروكسيل، والتي تهنئ المغرب بالفوز، وهو نفس النهج للاعلام الاسباني الذي اشاد بدور المنتخب المغربي، من أجل سد الطريق على العناصر المخربة، وجعل الجميع يشتغل في تأمين كل لحظات الفرح بشوارع دول أوروبا .

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