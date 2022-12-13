قائد المنتخب الفرنسي: “الأسود” لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم

هبة بريس - متابعة

تحدث حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، عن مباراة نصف نهائي كأس العالم المنتظرة أمام المنتخب المغربي، يوم غد الأربعاء.

وقال لوريس، خلال مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت بالدوحة: “إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي”.

وأضاف “لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء”.

واعتبر أن “الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا، لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا”.

وتابع “إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية”.

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