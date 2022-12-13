طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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نشرة إنذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق

2022-12-13 / 12:34
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 120 ملم) وتساقطات ثلجية (من 20 إلى 40 سم) وهبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة) مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة أحمر، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية (من 70 إلى 120 ملم) بكل من طنجة- أصيلة والفحص – أنجرة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق- الفنيدق وشفشاون، وذلك من الساعة الثالثة من صباح الأربعاء إلى غاية منتصف نهار الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية مرتقبة أيضا بكل من تاونات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة (من 35 إلى 45 ملم)، وكذا بالرباط وتمارة- الصخيرات وسلا والخميسات والجديدة والمحمدية وبنسليمان والدار البيضاء (من 20 إلى 35 ملم)، وذلك يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

وأشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من إفران وخنيفرة وخريبكة وبني ملال وتازة (من 35 إلى 50 ملم)، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء الأربعاء إلى غاية السادسة من صباح الخميس، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبياً (من 50 إلى 70 كلم في الساعة) على سهول شمال الصويرة والسايس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط، يومي الأربعاء والخميس.

وفي نشرة من مستوى يقظة برتقالي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سم مرتقبة بكل من إفران وبولمان وبني ملال وأزيلال وميدلت، وذلك ابتداء من العاشرة من صباح الخميس إلى غاية الثامنة من مساء الجمعة.

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