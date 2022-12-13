صحيفة كونغولية: الرياضة المغربية ثمرة رؤية ملكية

هبة بريس

كتبت صحيفة “فوروم دي أس” الكونغولية ، في مقال بعنوان (“المغرب نموذج لأفريقيا)، أن تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال (قطر 2022) ليس معجزة ، بل ثمرة مشروع طويل الأمد انبثق من رؤية الملك محمد السادس.

وأضاف كاتب المقال أنه “في التنفيذ الفعال لنهجه للتحديث الشامل للمغرب، فإن جلالة الملك، الملقب بحق الملك الباني، قد أدرج الرياضة كأحد أعمدة التجديد المغربي”.

وفي هذا الصدد، تضيف الصحيفة، استفادت كرة القدم من العناية الخاصة للملك محمد السادس ، مبرزة التدريب المستمر للرياضيين في المملكة ، وبناء الملاعب الحديثة والبنية التحتية الراقية ، ولاسيما أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استثمار موارد كبيرة لبناء هذه الجوهرة التي تساهم في تكوين النخبة المغربية في كرة القدم ، موضحة أن هذا المركز التدريبي وغيره من المراكز المتواجدة في مختلف جهات المملكة يعمل بمثابة حاضنة للأندية المغربية الكبرى التي تهيمن على المشهد الرياضي الإفريقي والعربي: الرجاء والوداد البيضاويان ونهضة بركان أو الفتح الرباطي.

وقالت “ليس من قبيل الصدفة أن ما يقرب من نصف اللاعبين الذين يشكلون أسود الأطلس تلقوا تكوينهم في المغرب”.

وأضافت أنه حتى قبل انتهاء أطوار مونديال قطر – 2022 ، فإن أكبر درس نستفيد منه هو وجود إفريقيا ، عبر المغرب ، في المربع الذهبي العالمي لكرة القدم.

وخلصت إلى أن “المغرب الذي يجسد هذه القارة الإفريقية التي تتحرك، يقدم الدليل على أن الإرادة السياسية التي تطبق على أرض الواقع ولا تتمثل في الخطابات الرنانة تؤتي ثمارها. وحتى في كرة القدم. أتمنى أن تكون المملكة نموذجًا للقارة!” .

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