عزيز اخنوش

أخنوش ل”فريق البيجيدي”: “السيدة ديالكم دارت المزايدة ولكن احنا غادي نبقاو فتوجه سيدنا”

2022-12-13 / 11:24
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هبة بريس - الرباط

تمكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة مساء أمس الإثنين، من إحراج البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” فاطمة الزهراء باتا، بعدما تضمنت مداخلتها مزايدات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للماء، في الوقت الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس، أن نبه الفاعلين السياسيين في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، إلى عدم الدخول في مزايدات بخصوص إشكالية الماء.

أخنوش وفي تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، في الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، خاطب فريق “البيجيدي” بالقول: “نائبتكم قامت بالمزايدة السياسية وخالفت تعليمات جلالة الملك”.

وخلال أشغال الجلسة التزمت جميع فرق البرلمان أغلبية ومعارضة بتعليمات الملك في موضوع الماء، باستثناء نائبة “البيجيدي” التي خرجت عن النص، حيث مرت الجلسة في أجواء هادئة، خاصة وأن جلالة الملك أكد في خطابه حول إشكالية الماء بأن هذا الموضوع يتجاوز الزمن السياسي للحكومات ويمتد للزمن الاستراتيجي للدولة.

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