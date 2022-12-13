استنفار أمني بمطار محمد الخامس لتأمين الجسر الجوي مع الدوحة القطرية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهد محيط مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تعزيزات أمنية مهمة و ذلك في ظل الإقبال الكبير لآلاف الجماهير المغربية التي ستتنقل لدولة قطر في الساعات المقبلة.

و شوهد في الساعات الأولى من اليوم تواجد عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة في مختلف أرجاء مطار محمد الخامس بشكل مكثف، مع مضاعفة الحضور الأمني داخل فضاءات المطار.

هاته التعزيزات تأتي لتأمين الجسر الجوي الذي تم إقراره بين البيضاء و الدوحة و الذي يتضمن حوالي 30 طائرة من الحجم الكبير ستقل حوالي عشرة آلاف مشجع جديد.

كما تروم هاته التعزيزات ضمان انسابية دخول المشجعين للمطار و تنقلهم لقطر في ظروف جيدة، خاصة أن الرحلات ستنطلق من ظهر اليوم و ستتواصل حتى ساعات الصباح من يوم غد.

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