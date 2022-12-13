“التقط صورة يحمل سكينا أمام سيارة الأمن”.. إيقاف شخصين ببني ملال

2022-12-13 / 10:49
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، يومي 11 و12 دجنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تتعلق بسرقة هاتف نقال، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أحد المشتبه فيهما يشكل أيضا موضوع بحث بعدما ظهر في صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحوز سكينا خلف سيارة للشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات قضية السرقة، وكذلك الكشف عن خلفيات التقاط الصورة المتداولة التي توثق لحيازة السلاح الأبيض.

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