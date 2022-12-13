في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في نصف النهائي

2022-12-13 / 10:17
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هبة بريس - وكالات

يستضيف ملعب “لوسيل” مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن يطلق الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو (47 عاما) في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد “البيت” بمدينة الخور بقطر.

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‫5 تعليقات

  1. المنتخب الكرواتي من اصعب المنتخبات التي عرفها نسخة قطر كأس العالم 2022..

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