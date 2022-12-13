إنريكي: “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي.. سيكون ذلك مستحق”

هبة بريس - القسم الرياضي

نوه لويس إنريكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، بأداء المنتخب المغربي في كأس العالم.

وقال إنريكي في تصريحات لصحيفة ماركا “لم نلعب مباراة جيدة ضد المغرب، كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، حاولت اختيار أفضل اللاعبين، ولو عاد بي الزمن كنت سأغير لاعبا وأضع آخر بدلا منه لكن لن أفصح عن اسمه”.

وأضاف المدرب قائلا “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي، سيكون من الجنون لكنه مستحق،”، معبر عن إعجابه بمستوى لعب امرابط وزياش وأوناحي.

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