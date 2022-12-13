نادي أنجيه يستعد لإمكانية التخلي عن أوناحي وبوفال

2022-12-13 / 09:47
0
هبة بريس

أعلن رئيس نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم سعيد شعبان، أنه سيكون من الصعب عليه الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال بعد تألقهما في مونديال قطر، حيث سيلتقي منتخب بلادهما مع فرنسا في نصف النهائي الأربعاء المقبل.

وقال شعبان “نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعا بعد ظهر (الأحد) مع المدرب والمنسق الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات المحتملة”.

ومن المرجح أن يرحل اللاعبان خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في يناير أو الصيفية في يونيو.

ويتألق أوناحي والذي وصفه رئيسه بـ”غني الموهبة”، مع منتخب بلاده في مونديال قطر ويعتبر أحد ركائزه الأساسية في خط الوسط، وذكرت صحيفة “ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة مهتم بخدماته هذا الشتاء لاراحة أو حتى منافسة واعديه غافي وبيدري.

واعترف شعبان لإذاعة “مونتي كارلو” بتلقيه بعض الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين.

وأضاف: “أنتم تعلمون جيدا أنه لا يمكن أبدا كبح أي لاعب يريد الرحيل”، معربا عن “فخره” لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف منتخب بنصف نهائي كأس العالم 2022، دون نسيان قائد “أسود الأطلس” وقطب دفاع بشيكتاش التركي حاليا رومان سايس الذي سبق له الدفاع عن ألوان أنجيه سابقا.

انضم الأول إلى نادي أنجيه عام 2021 من أفرانش (الدرجة الثالثة) لمدة أربعة أعوام، والثاني مجانا من ساوثمبتون الإنجليزي عام 2020 علما أنه بدأ مشواره مع النادي الفرنسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

الركراكي: “سنقدم أفضل ما لدينا أمام فرنسا”

2022-12-13 / 11:04
Photo of الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

2022-12-13 / 10:53
Photo of في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في نصف النهائي

في مباراة من العيار الثقيل.. كرواتيا تواجه الأرجنتين في…

2022-12-13 / 10:17
Photo of إنريكي: “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي.. سيكون ذلك مستحق”

إنريكي: “لن يتفاجأ أحد إذ وصل المغرب للنهائي.. سيكون…

2022-12-13 / 09:58
Photo of إعلامي مغربي ل”محمد صلاح”: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع للمنتخب”

إعلامي مغربي ل”محمد صلاح”: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع…

2022-12-13 / 09:21
Photo of مجلة أمريكية: المغرب يعيد كتابة تاريخ قارة بأكملها

مجلة أمريكية: المغرب يعيد كتابة تاريخ قارة بأكملها

2022-12-12 / 20:59
Photo of ” سير.. سير.. سير”.. هتاف تردده الجماهير يرفع من صبيب الحماس

” سير.. سير.. سير”.. هتاف تردده الجماهير يرفع من…

2022-12-12 / 20:37
Photo of “أوباميكانو” و “تشواميني” يغيبان عن تداريب منتخب فرنسا

“أوباميكانو” و “تشواميني” يغيبان عن تداريب منتخب فرنسا

2022-12-12 / 20:14
Photo of بودريقة يكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الأسود و فرنسا

بودريقة يكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الأسود و…

2022-12-12 / 20:06
Photo of رغم الإصابة ..حارث يحل بالمعسكر التدريبي للأسود

رغم الإصابة ..حارث يحل بالمعسكر التدريبي للأسود

2022-12-12 / 19:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق