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طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-13 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس والريف الغربي.

كما يرتقب تساقط أمطار ضعيفة ومتفرقة محليا بمناطق الغرب، والسايس وبمرتفعات الأطلس، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالشمال الغربي، وشمال المنطقة الشرقية وبالريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 09 و 14 درجة بالريف وبهضاب الفوسفاط وستكون ما بين 13 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وشمال طانطان وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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