حسين الجسمي يعلن دخوله القفص الذهبي

نجلاء مزيان

احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه، بعيدا عن الأضواء، في حفل بسيط اقترن على أقاربه و بعض من أصدقائه المقربين.

ونشر مدير أعمال حسين الجسمي صور و مقاطع فيديو من عقد القران، عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها حسين الجسمي وسط أصدقائه.

و حرص العديد من المشاهير على تهنئة النجم الإماراتي، حيث غردت أصالة على تويتر: “خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيله تزيّن دنيتكم العمر الجايه فرح وإستقرار ونجاح، عريسنا الموهوب ألف مبروك”

و بدورها أحلام نشرت تغريدة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي: “الغالي اخويه ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير.. وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة”.

و في أول تعليق له، كتب حسين الجسمي:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد،بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”

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