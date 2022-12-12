إيطاليا…مهاجر مغربي يتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص إيطاليين في حادثة سير مروعة

2022-12-12 / 23:09
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هبة بريس _ الباز عبد اللطيف

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي ثلاثة أشخاص إيطاليين مصرعهم ، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة، وقعت بمدينة اليساندريا شمال إيطاليا.

وحسب مصدر متطابق الشاب المغربي الذي يدعى” م ن ” لا يتجاوز عمره 23 سنة قضى رفقة أصدقائه الإيطاليين الستة ليلة صاخبة بأحد العلب الليلية بضواحي مدينة أليساندريا بجهة البيومنتي وأثناء رجوعهم إلى بيوتهم في ساعة متأخرة لم يمتثل لأمر التوقف لعناصر الأمنية محاولا الفرار إلا أنه أمتار قليلة بعد ذلك نتيجة فقدان المهاجر  المغربي السيطرة على سيارته في ظروف وصفت بكونها لاتزال مجهولة  ليصطدم بداخل حديقة أحد المنازل مع التسبب في مقتل ثلاثة من مرافقيه و جرح الثلاثة الآخرين أحدهم يوجد تحت العناية المركزة.

هذا واهتز الرأي العام لهذا الخبر الأليم، و كانت صدمة قوية لعائلة الضحايا وأصدقائه بإيطاليا ،

وأوضح المصدر نفسه، أن السائق كان يسير بسرعة جنونية و مفرطة، ما تسبب في هذا الحادث المأساوي.

وأكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة تحت إشراف المدعي العام.

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