“محمد بن سلمان” يبارك للملك الانجاز التاريخي لأسود الأطلس

2022-12-12 / 21:48
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هبة بريس _ و م ع

انضاف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى رؤساء الدول، الذين اتصلوا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتهنئته بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).

وهكذا، تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أعرب فيه عن أحر تهانئه لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة المتقدمة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكان جلالة الملك قد تلقى اتصالات هاتفية من رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.

كما تلقى جلالة الملك اتصالات هاتفية من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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