مجلة أمريكية: المغرب يعيد كتابة تاريخ قارة بأكملها

هبة بريس _ متابعة

علقت مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية المتخصصة المرموقة على التأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، معتبرة أن المغرب، الذي يعيد الآن كتابة تاريخه، هو أيضا بصدد إعادة كتابة تاريخ قارة بأكملها.. إفريقيا.

وفي مقال بعنوان “المغرب يعيد كتابة ما تعنيه كرة القدم لإفريقي مسلم من أمثالي”، يوضح الصحفي الصومالي الأصل، مينا إبراهيم، سبب شعوره بالفخر عندما يشاهد أسود الأطلس وهم يعيدون كتابة تاريخ كرة القدم العالمية.

ولدى وصفه لشعور الانتماء إلى المنتخب الوطني، يحكي كاتب المقال الذي نشأ في لندن ضمن مجتمع متعدد الأعراق، أنه عندما يرتدي اللاعبون المغاربة القميص الأحمر والأخضر فإنهم يمثلون بلدهم، غير أن “وحدة الشعوب الإفريقية ووحدة إيماني يجعلانني أشعر أنهم يمثلون أشخاصا مثلي أيضا”.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المنتخب المغربي وحد العديد من الدول عبر العالم، والتي عبرت عن فخرها بمشاهدة المغرب وهو يكتب تاريخ قارة بأكملها.

وأكد الصحفي على صفحة المجلة الرياضية “ذي أتلانتيك”: “سأشاهد مباراة نصف النهائي (الأربعاء في مواجهة فرنسا) بشعور من الفرح والفخر المتوارث، وإحساس بالوحدة وبأنهم يمثلونني”

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