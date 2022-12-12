” سير.. سير.. سير”.. هتاف تردده الجماهير يرفع من صبيب الحماس

2022-12-12 / 20:37
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هبة بريس _ وكالات

سير.. سير.. سير”.. هتاف ملهم تردده جماهير المنتخب المغربي في ملاعب مونديال قطر، فكان مفتاح الانتصارات في مبارياته ليتحقق تأهلاً تاريخياً إلى نصف نهائي البطولة

وتعود قصة هتاف جماهير المنتخب المغربي الشهير (سير/سِرْ ) إلى أن الركراكي كان يطلب من الجماهير منذ بداية مشواره التدريبي مع نادي الفتح الرباطي المغربي ترديد هذه الكلمة لأنها تحفزه هو واللاعبين.

في يونيو 2014، عُيّن الركراكي مدرباً لنادي الفتح لمدة 3 مواسم، فاز خلالها بلقب “كأس العرش” عام 2014 وبطولة الدوري في 2016، وحاز هو لقب أفضل مدرب خلال العام نفسه.

من الرباط إلى نادي الوداد الرياضي انتقل الهتاف مع الركراكي بعد منتصف 2021، وخلال موسم واحد فاز بلقب دوري الأبطال وبطولة الدوري وبلغ نهائي “كأس العرش”.

منذ بداية رحلة “أسود الأطلس” في المونديال، تحول “سير سير سير” إلى الهتاف المفضل للجماهير المغربية والعربية بل وأيضاً الأجنبية.

في تصريحات صحفية سابقة، قال الركراكي: “من حين لآخر أريد أن أسمع (سير)؛ لأنها تعجبني وتحفزني أنا أولاً.. تدفعني للركض وتساعد اللاعبين على الركض أكثر، وأتمنى أن ترددوها لأنها تسعدني”.

متوجهاً إلى جماهير المنتخب المغربي أردف: “حتى وإن ضيّع اللاعب الكرة فلا مشكلة في ذلك.. بل كرروا (سير) وواصلوا التشجيع، لأن الشعب حين يكون متفائلاً وله ثقة فينا سننتصر”.

قبل بلوغه نصف النهائي، فاز المغرب على إسبانيا بثلاثة أهداف دون مقابل عبر ركلات الترجيح وأصبح أول منتخب إفريقي يتأهل إلى ربع النهائي منذ أن فعلتها غانا في بطولة جنوب إفريقيا عام 2010.

من المحيط إلى الخليج، عمّت الفرحة جماهير المنتخب المغربي والجماهير العربية ببلوغ “أسود الأطلس” نصف النهائي مع آمال بعبور فرنسا (الديوك) الأربعاء إلى النهائي بل والفوز بالكأس في 18 ديسمبر الجاري على وقع الهتاف السحري “سير.. سير.. سير”

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‫10 تعليقات

  1. النية افظل من العمل لهذا نحن جد فخورين وسعداء بهذا المنتخب الوطني المغربي ومدربه لأنهم لديهم دم مغربي يسير في عروقهم.. ..

  2. جمهور عاشق للون الأخضر والأحمر صدق او لا تصدق نحن شعب رياضي ولدينا التقة في مدرب شريس لأن اسودنا كتبوا بخط واضح الله الوطن الملك …

  3. وليد الركراكي خلق الانسجام بين المنتخب الوطني المغربي والجمهور المغربي حيت انه دافع عن الكرة القدم المغربية بكل روح رياضية وقتالية والتحدي بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للمونديال بقطر.

  4. مدرب الركراكي مدرب في المستوى المطلوب حيث تألق ومثل الجمهور الرياضي المغربي في قطر فهو يستحق افظل مدرب في العالم بأكمله … فهنيئا لكرة القدم المغربية.

  5. إنه إنجاز عظيم بمعنى الكلمة من طرف المنتخب الوطني المغربي الذي شرف المغرب بين سائر أنحاء العالم حيث حطموا جميع الفرق الصعبة التي واجهوها ونتمنى ان يفوز على نظيره المنتخب الفرنسي إنشاء آلله من أجل الوصول إلى نهائيات ..

  6. إنشاء آلله سننتصر ونحقق الحلم الذي أصبح الآن حقيقيا والفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ومن بعد منتخبنا الوطني المغربي الذي بذل المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفهم ..ولهذا نقول لهم سير…سير…سير…..

  7. الاختيار اللاعبين من طرف المدرب المغربي وليد الركراكي كان إختيار موفق وصائب فكل الدعوات إليهم لمساندتهم في تحقيق الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر ونتمى ذالك…

  8. ستكون قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ومستقبل رياضي أفضل بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الرياضي الأول.

  9. إن حضور أمهات اللاعبين في مونديال قطر كانت لها بصمة رائعة جدا ومشرفة لامهات المغرب حيث ساندوهم بدعائهن لهم والحمدلله استجاب لهن الله وحمدا وشكرا لك يآرب..

  10. بهذا الحدث الرياضي المغربي لم يعد الشعب المغربي يفكر في الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً نسي كل شيء وما يهمه الآن سوى فوز المنتخب الوطني المغربي بكأس العالم بقطر.. وهذه روح رياضية وتضامنية معهم…

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