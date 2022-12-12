رغم الإصابة ..حارث يحل بالمعسكر التدريبي للأسود

هبة بريس _ ياضة

فاجأ اللاعب المغربي أمين حارث زملائه في المنتخب المغربي بعد أن حضر إلى قطر قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم التي سيخوضها الأسود أمام المنتخب الفرنسي.

ونشر اللاعب المغربي صوره رفقة كتيبة أسود الأطلس، كما نشر اللاعب رومان سايس صورته رفقة أمين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وقال “وأخيرا أخي بيننا بالشفاء العاجل ولا تنسى أن هذه المغامرة لك أيظا”.

ويعرف ان للاعب المغربي أمين حارث لم يتمكن من المشاركة مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، بعد تعرضه لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى مع فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي قبل انطلاق المونديال.

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