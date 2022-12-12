توقيف شخص بسبب تعريضه سائحين أجنبيين لاعتداء جسدي

هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة بأن عناصر الدرك الملكي بمنطقة مولاي بوسلهام تمكنت، عشية اليوم الاثنين، من توقيف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بسبب تعريضه سائحين أجنبيين، من جنسية فرنسية، لاعتداء جسدي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن المشتبه فيه فاجأ المواطنين الأجنبيين، بدون سبب معقول، وعرضهما للعنف باستعمال الحجارة، مما تسبب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط من أجل تلقي العلاجات اللازمة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حيث يجرى حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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