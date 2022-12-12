لقجع ..المنتخب المغربي أبان على قدرات العرب في مقارعة كبار العالم
قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن “النتائج التي وصل لها المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم هي نتيجة تضافر جهود اللاعبين والطاقم، والتنظيم الاستثنائي لدولة قطر”
رئيس الاتحاد المغربي، أكد أن “نجاح منتخب المغرب في المونديال وبلوغه مرحلة المربع الذهبي لم يكن نابعاً من قوة اللاعبين والطاقم الفني، أو من سياسة الاتحاد المغربي وحسن تدبيره فقط”.
وأشار لقجع إلى أن مجموعة من الظروف ساعدت المنتخب المغربي أهمها تنظيم المونديال في قطر، على أرض عربية، قائلاً: “بكل صدق، قطر بهذا التنظيم الخرافي للمونديال صارت مفخرة لكل العرب”.
وأضاف المتحدث أنه كما أكد المنتخب المغربي على قدرات العرب رياضياً في مقارعة كبار العالم، قطر استطاعت بتنظيمها الرائع أن تترجم قدرات العرب على أرض الواقع، دون الخوض في أي نقاش آخر.
لقجع أكد : “اليوم قطر أبهرت العالم على قدرتها وقدرة العرب على توفير ظروف لم يكن أحد يتخيلها، لا في العالم العربي ولا في العالم بأسره، لم يستطع أي بلد في جميع الدورات الماضية تقديم مونديال من الناحية التنظيمية كما تفعل قطر اليوم”يقول لقجع لعربي بوست
10 تعليقات
الحمدلله كما فزنا على المنتخبات الصعبة باذن الله سنفوز على المنتخب الفرنسي ونتحدى جميع المنتخبات الباقية باذن الله ونصل إلى مبتغانا في الوصول إلى لقب بكأس العالم بقطر يآرب يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
لدينا أبطال ونفتخر بهم اعانهم الله في مسيرتهم الكروية يآرب ولهم قدرات هائلة حيث ابهروا العالم بأكمله والحمدلله.
الحمدلله منتخب متكامل والتنيجة واضحة في انتصاراته المباراة الماضية حيث واجه أصعب الفرق والآن بقدرة الله تعالى وبركاته سنتحدى فريق المنتخب الفرنسي ونصل إلى النهائيات يآرب وتسجل في تاريخ الكرة القدم المغربية يآرب.
الفوز ثم الفوز للمنتخب الوطني المغربي إنشاء الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمونديال بقطر وسيكون أول منتخب عربي يصل إلى القمة ويشرف العالم بأكمله اللهم لك الحمد والشكر …
بالفعل اسود أحرار شرفوا المغرب والعالم العربي الإسلامي ونفتخر بهم اعانهم الله وسدد خطاهم ونصرهم على القوم الكافرين
لدينا الثقة الكاملة في منتخبنا الوطني المغربي انه سيقصي المنتخب الفرنسي بعدما اقصى الفرق الصعبة وباذن الله سيصل إلى النهائيات يآرب يآرب ويحمل العلم المغربي وراية الإسلام يآرب.
الحمدلله العالم بأكمله هتف للمنتخب الوطني المغربي الذي ابهرهم بقدراتهم إنهم اسود ونفتخر بهم حفظهم الله من كل سوء ومكروه يصيبهم .. إنشاء آلله مربوحة..
ككون مغربية افتخر بهذا المنتخب الوطني المغربي الذي ضحى من أجل فرحة الشعب المغربي وإعادة كرة القدم المغربية من جديد بعدما يئسنا ولكن الحمدلله اعادوا لنا الثقة بمجهوداتهم الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة الانتصارات في جميع المقابلات ونتمنى الفوز على نظيره المنتخب الفرنسي باذن الله تعالى وبركاته..
مسبقا وباذن الله اقول للعالم بأكمله ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي الذي رفع رؤوسنا أمام الدول العربية والافريقية وكذا الغربية فالف الف تحية وتقدير واجلال وافتخار بهذا المنتخب الوطني المغربي..
أسود الأطلس علمهم طالع يرفرف في سماء قطر هم ابطال العالم بأكمله وشكرا لمنتخبنا الوطني المغربي على هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه وباذن الله سيصل إلى النهائيات وحمله كأس العالم بقطر بين يديه..