لقجع ..المنتخب المغربي أبان على قدرات العرب في مقارعة كبار العالم

هبة بريس _ رياضة

قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن “النتائج التي وصل لها المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم هي نتيجة تضافر جهود اللاعبين والطاقم، والتنظيم الاستثنائي لدولة قطر”

رئيس الاتحاد المغربي، أكد أن “نجاح منتخب المغرب في المونديال وبلوغه مرحلة المربع الذهبي لم يكن نابعاً من قوة اللاعبين والطاقم الفني، أو من سياسة الاتحاد المغربي وحسن تدبيره فقط”.

وأشار لقجع إلى أن مجموعة من الظروف ساعدت المنتخب المغربي أهمها تنظيم المونديال في قطر، على أرض عربية، قائلاً: “بكل صدق، قطر بهذا التنظيم الخرافي للمونديال صارت مفخرة لكل العرب”.

وأضاف المتحدث أنه كما أكد المنتخب المغربي على قدرات العرب رياضياً في مقارعة كبار العالم، قطر استطاعت بتنظيمها الرائع أن تترجم قدرات العرب على أرض الواقع، دون الخوض في أي نقاش آخر.

لقجع أكد : “اليوم قطر أبهرت العالم على قدرتها وقدرة العرب على توفير ظروف لم يكن أحد يتخيلها، لا في العالم العربي ولا في العالم بأسره، لم يستطع أي بلد في جميع الدورات الماضية تقديم مونديال من الناحية التنظيمية كما تفعل قطر اليوم”يقول لقجع لعربي بوست

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