كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، مقابل تعافي 82 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و862 ألف و641 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و961 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و543 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و76 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و179 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و65 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات مراكش آسفي (6) والرباط سلا القنيطرة (4) والعيون الساقية الحمراء (2) والدار البيضاء سطات (2) وبني ملال خنيفرة (2) وجهة الشرق (1) وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 826 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها سبعة حالات.

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