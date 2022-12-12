تفاصيل القبض على فنانة لبنانية وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية

نجلاء مزيان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه جرى توقيف الممثلة ستيفاني صليبا، على إثر تحقيقات في ملف يتعلق باختلاس وتبيض وسرقة الأموال و كذا الثراء غير المشروع.

و بعد ساعات على توقيفها، على ذمة التحقيق بسبب الملف المرتبط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يواجه والمقربين منه تحقيقات محلية ودولية وتدقيق حساباته وشركاته وانشطته المالية، على خلفية الانهيار المالي الذي ضرب لبنان قبل ثلاث سنوات،أمرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بالإفراج عن صليبا.

و الجدير بالذكر أن الفنانة و الإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المصرية أبرزها مسلسل فوق السحاب من بطولة الفنان هاني سلامة.

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