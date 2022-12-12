“الظاهرة” رونالدو: “أتمنى فوز المغرب في المونديال”

هبة بريس

أشاد أسطورة الكرة البرازيلية، “الظاهرة” رونالدو، بمستوى المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “نحن جميعا نستحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز بها على أرض الملعب”.

وأضاف “أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة”.

وحول منح مكافأة لجواد الياميق نجم بلد الوليد، رد قائلا: “إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن”.

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