من قبة البرلمان.. أخنوش: “وليدات البلاد حققو إنجاز عظيم”

هبة بريس - لبنى أبروك

مرة أخرى، هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخب الوطني والملك والمغاربة بمناسبة التأهل لنصف نهائي كأس العالم.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين “مبروك علينا الفرحة والتألق وشهادات وتقديرات حكام العالم

اتجاه بلادنا وتجاه ملكنا.”

وأضاف “من هاد المنبر نبغي نحيي اللعابة المغاربة والمدرب الركراكي والطاقم التقني ورئيس الجامعة وكل من ساهم في هذه اللحظات التاريخية.. وليدات البلاد حققو انجاز عظيم وعطاو درس فالعزيمة والله يحفظ بللادنا ويخليها دائما للعلا عنوان ويحفظ سيدنا. “

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