شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة
هبة بريس
فيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– شفشاون : 60 ملم
– العرائش : 51 ملم
– القنيطرة : 38 ملم
– إفران و طنجة المدينة : 20 ملم
– سيدي سليمان : 13 ملم
– تطوان : 9 ملم
– سلا وتازة : 8 ملم
– تاوريرت: 7 ملم
– الرباط : 5 ملم
– الحسيمة وفاس : 3 ملم
– بن سليمان، خريبكة ، المحمدية ومكناس : 2 ملم
– الدارالبيضاء، تيط مليل والنواصر : ملمتر واحد
– بني ملال، الجديدة، سطات و كلميم : أقل من ملمتر
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