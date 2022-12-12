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شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2022-12-12 / 15:35
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هبة بريس

فيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– شفشاون : 60 ملم

– العرائش : 51 ملم

– القنيطرة : 38 ملم

– إفران و طنجة المدينة : 20 ملم

– سيدي سليمان : 13 ملم

– تطوان : 9 ملم

– سلا وتازة : 8 ملم

– تاوريرت: 7 ملم

– الرباط : 5 ملم

– الحسيمة وفاس : 3 ملم

– بن سليمان، خريبكة ، المحمدية ومكناس : 2 ملم

– الدارالبيضاء، تيط مليل والنواصر : ملمتر واحد

– بني ملال، الجديدة، سطات و كلميم : أقل من ملمتر

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