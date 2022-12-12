وفاة شخص مبحوث عنه وولاية أمن طنجة تحقق

2022-12-12 / 15:25
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هبة بريس - مكتب طنجة

علم لدى ولاية أمن طنجة، أن شخصا كان مبحوثا عنه بموجب مذكرتين للبحث في قضايا زجرية، قد وافته المنية صباح اليوم الاثنين 12 دجنبر الجاري، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد أوقفت الشخص المبحوث عنه بمنزله، صباح اليوم الاثنين، قبل أن يدخل في أزمة صحية أثناء تواجده بمقر ولاية الأمن، ويتم نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

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