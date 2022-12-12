قرعة دوري أبطال إفريقيا: الوداد والرجاء في المجموعتين الأولى والثالثة

2022-12-12 / 14:52
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هبة بريس

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ، ممثلي المغرب الوداد والرجاء البيضاويين في المجموعتين الأولى والثالثة للمسابقة القارية.

وأسفرت القرعة التي أجرتها الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ” كاف ” اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة ، عن وقوع فريق الوداد حامل لقب المسابقة ، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق ” بيترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

كما أوقعت القرعة فريق الرجاء في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق حوريا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.

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