قرعة دوري أبطال إفريقيا: الوداد والرجاء في المجموعتين الأولى والثالثة
هبة بريس
أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ، ممثلي المغرب الوداد والرجاء البيضاويين في المجموعتين الأولى والثالثة للمسابقة القارية.
وأسفرت القرعة التي أجرتها الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ” كاف ” اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة ، عن وقوع فريق الوداد حامل لقب المسابقة ، في المجموعة الأولى إلى جانب فرق ” بيترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.
كما أوقعت القرعة فريق الرجاء في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق حوريا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2