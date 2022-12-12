قرعة كأس الكونفدرالية: الجيش الملكي في المجموعة الثالثة

2022-12-12 / 14:34
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هبة بريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم، عن وقوع ممثل المغرب الوحيد في المسابقة فريق الجيش الملكي، في المجموعة الثالثة، إلى جانب فرق بيراميدز وفيوتشر المصريين، وأسكو دي كارا الطوغولي.

وأجرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية لموسم 2022-2023، اليوم الإثنين في القاهرة.

وأشرف على عملية سحب قرعة كأس الكونفدرالية سامسون أدامو ، مدير المسابقات بالكاف، واللاعب الزامبي السابق كريستوفر كاتونغو.

وكان الجيش الملكي قد تأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد فوزه على فريق دغوليبا المالي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي الثاني الإضافي للمسابقة القارية.

وضمت المجموعة الأولى كلا من اتحاد العاصمة الجزائري و مارومو جالانتس الجنوب إفريقي و الأخضر الليبي و سانت لوبوبو الكونغولي، فيما جاء في المجموعة الثانية ديابل نوار الكونغولي و ريفرز يونايتد النيجيري وموتيما بيمبي الكونغولي، أما المجموعة الثالثة فضمت بيراميدز المصري و أسكو دي كارا الطوجولي و فيوتشر المصري والجيش الملكي المغربي ، في حين شملت المجموعة الرابعة كلا من مازيمبي الكونغولي و الاتحاد المنستيري التونسي و يانج أفريكانز التنزاني و ريال باماكو المالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 12 فبراير من العام المقبل 2023.

جدير بالذكر أن نهضة بركان،– حامل اللقب ، كان قد ودع منافسات البطولة الإفريقية من الدور التمهيدي الثاني الإضافي، بعد خسارته أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد.

ويتصدر فريق الصفاقسي التونسي قائمة أبطال الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب، يليه الثنائي المغربي نهضة بركان والرجاء البيضاوي بلقبين، وكذلك النجم الساحلي التونسي مازيمبي الكونغولي برصيد لقبين لكل فريق، فيما سبق لفريق الجيش الملكي التتويج بلقب الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2005.

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