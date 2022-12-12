قيادي سابق في البوليساريو: “لم أتخيل أنني سأعيش حتى أرى المغرب قريب من التتويج بالمونديال”

هبة بريس – الدار البيضاء

تدوينات مسترسلة تشيد بإنجاز أسود الأطلس تلك التي نشرها مصطفى سلمى القيادي السابق في تنظيم البوليساريو و ذلك بعد النتائج المذهلة للمنتخب الوطني المغربي.

و أشاد القيادي المنشق عن عصابة البوليساريو بما صنعته كتيبة الركراكي، حيث كتب: “حزام الركراكي الدفاعي الذي تساقطت على جدرانه فرق الأمم مستوحى من التاريخ المغربي”.

و زاد ولد سلمى في تدوينة ثانية: “لم يتخيل عقلي المبرمج على الدونية، أنني سأعيش حتى أرى فريق كرة قدم عربي إفريقي لا يحول بينه و بين الفوز بكأس العالم غير أن يدخل في مباراته القادمة”.

و أضاف مصطفى سلمى: “إختار الله المنتخب المغربي ليكسر هذا الحاجز عندي و عند كل من ولدوا بأنهم عالم ثالث لا حظ لهم من العلى غير الأماني، فشكرا مرة أخرى لمن جعلنا نكسر حاجز الدونية في كرة القدم، و العقبى لصحتنا و مدرستنا و إنتاجيتنا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0