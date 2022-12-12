قيادي سابق في البوليساريو: “لم أتخيل أنني سأعيش حتى أرى المغرب قريب من التتويج بالمونديال”

2022-12-12 / 15:18
0

هبة بريس – الدار البيضاء

تدوينات مسترسلة تشيد بإنجاز أسود الأطلس تلك التي نشرها مصطفى سلمى القيادي السابق في تنظيم البوليساريو و ذلك بعد النتائج المذهلة للمنتخب الوطني المغربي.

و أشاد القيادي المنشق عن عصابة البوليساريو بما صنعته كتيبة الركراكي، حيث كتب: “حزام الركراكي الدفاعي الذي تساقطت على جدرانه فرق الأمم مستوحى من التاريخ المغربي”.

و زاد ولد سلمى في تدوينة ثانية: “لم يتخيل عقلي المبرمج على الدونية، أنني سأعيش حتى أرى فريق كرة قدم عربي إفريقي لا يحول بينه و بين الفوز بكأس العالم غير أن يدخل في مباراته القادمة”.

و أضاف مصطفى سلمى: “إختار الله المنتخب المغربي ليكسر هذا الحاجز عندي و عند كل من ولدوا بأنهم عالم ثالث لا حظ لهم من العلى غير الأماني، فشكرا مرة أخرى لمن جعلنا نكسر حاجز الدونية في كرة القدم، و العقبى لصحتنا و مدرستنا و إنتاجيتنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: متوسط الفرد من المياه سنويا سيتراجع من 620 إلى 560 متر مكعب

أخنوش: متوسط الفرد من المياه سنويا سيتراجع من 620…

2022-12-12 / 17:11
Photo of أخنوش: حقينة السدود بلغت حوالي 3.82 مليار متر مكعب حتى فاتح دجنبر

أخنوش: حقينة السدود بلغت حوالي 3.82 مليار متر مكعب…

2022-12-12 / 16:57
Photo of أخنوش: الحكومة خصصت 3 ملايير درهم لمواجهة ندرة المياه

أخنوش: الحكومة خصصت 3 ملايير درهم لمواجهة ندرة المياه

2022-12-12 / 16:48
Photo of من قبة البرلمان.. أخنوش: “وليدات البلاد حققو إنجاز عظيم”

من قبة البرلمان.. أخنوش: “وليدات البلاد حققو إنجاز عظيم”

2022-12-12 / 15:56
Photo of شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2022-12-12 / 15:35
Photo of قرعة دوري أبطال إفريقيا: الوداد والرجاء في المجموعتين الأولى والثالثة

قرعة دوري أبطال إفريقيا: الوداد والرجاء في المجموعتين الأولى…

2022-12-12 / 14:52
Photo of قرعة كأس الكونفدرالية: الجيش الملكي في المجموعة الثالثة

قرعة كأس الكونفدرالية: الجيش الملكي في المجموعة الثالثة

2022-12-12 / 14:34
Photo of سيدي قاسم.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص هدد مواطنين باستعمال “كلب”

سيدي قاسم.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص هدد مواطنين باستعمال…

2022-12-12 / 14:09
Photo of صحف آسيوية: المغرب لم يظهر ضعيفا أمام منتخبات من العيار الثقيل

صحف آسيوية: المغرب لم يظهر ضعيفا أمام منتخبات من…

2022-12-12 / 13:30
Photo of تاريخ مواجهات المغرب و فرنسا.. تفوق للديوك و آخر مواجهة انتهت بالتعادل

تاريخ مواجهات المغرب و فرنسا.. تفوق للديوك و آخر…

2022-12-12 / 13:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق