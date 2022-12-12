صحف آسيوية: المغرب لم يظهر ضعيفا أمام منتخبات من العيار الثقيل

هبة بريس

شكل التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لنصف نهاية كأس العالم لكرة القدم، أبرز اهتمامات صحف آسيا وأوقيانوسيا الصادرة اليوم الاثنين.

وهكذا ذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية أن المنتخب المغربي أضاف البرتغال لقائمة ضحاياه، وبصم على تأهل تأهل تاريخي للمربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022.

وتحت عنوان “معجزة المغرب”، كتبت الصحيفة أنه “كان يوما آخر للحلم لأسود الأطلس”، بعد انتصاراتهم على كندا وبلجيكا وإسبانيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من افتقاده لخدمات ثلاثة من مدافعين أساسيين بسبب الإصابة ظهر المنتخب المغربي بمستوى كبير ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهاية أرقى مسابقة كروية في العالم.

وتمكن أصدقاء ياسين بونو من الحفاظ على تقدمهم طوال أطوار المباراة ليسجلوا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية.

من جهتها كتبت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن المغرب يمكنه الحلم بالمستحيل ومواصلة تحقيقه.

وأشارت إلى أن “أسود الأطلس وصلوا إلى حيث لم يصل أي منتخب افريقي أو عربي من قبل.”

وأضافت أن المنتخب المغربي لم يظهر أي مركب نقص أمام منتخبات من العيار الثقيل، ليفاجأ العالم بانضباطه، ولعبه الشجاع، وتقنياته العالية، ليتمكن من بلوغ نصف نهاية العرس الكروي العالمي.

وذكرت الصحيفة أن الرأسية البديعة ليوسف النصيري أخرجت البرتغاليين من المنافسة ووضعت المغرب ضمن أحسن أربع منتخبات على المستوى العالمي.

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