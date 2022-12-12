تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق

2022-12-12 / 12:40
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 40 إلى 90 ملم) مرتقبة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية بكل من طنجة- أصيلة والفحص أنجرة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق- الفنيدق وشفشاون وتاونات وسيدي قاسم والقنيطرة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة من صباح بعد غد الأربعاء إلى غاية السادسة من صباح يوم الخميس المقبل.

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