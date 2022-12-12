رئيس النيجر يهنىء المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي للمونديال

2022-12-12 / 12:05
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هبة بريس

هنأ رئيس جمهورية النيجر ، محمد بازوم، المغرب، ملكا وشعبا، بالتأهل التاريخي ، لأسود الاطلس الى نصف نهائي مونديال قطر، عقب تغلبه السبت على منتخب البرتغال (1/ 0 ) بملعب الثمامة.

وقال الرئيس محمد بازوم الاحد في تغريدة على “تويتر” انه بعد الانتصارات المتتالية لاسود الاطلس في المونديال، “يسرني باسمي وباسم شعب النيجر ان أتوجه الى جلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق بأحر التهاني”.

وبذلك ينضم رئيس النيجر الى عدد من قادة الدول الذين هنأوا المغرب على هذا الإنجاز التاريخي، الأول الذي يحققه منتخب افريقي وعربي بالتأهل الى المربع الذهبي للمونديال، وضمنهم الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جيبوتي، إسماعيل عمر غيلاه، ورئيس تشاد الجنرال محمد ادريس ديبي ايتنو، والرئيس التركي رجب طيب ادوغان، وآخرون.

كما هنأ عدد من قادة الدول في اتصالات هاتفية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي الى نصف نهائي المونديال.

وهكذا تلقى جلالة الملك اتصالات هاتفية من رؤساء الغابون، علي بانغو أونديمبا، وفرنسا ، ايمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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