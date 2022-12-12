مودريتش: “لم نفز على المغرب؟ انظروا أين هم الآن”
هبة بريس - القسم الرياضي
علق لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا، على وصول المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر.
وقال مودريتش في حوار مع ” RTVE” الإسبانية: “لعبنا مباراتنا الأولى ضد المغرب ولم نفز، وبدأ الكل في قول أشياء مثل: كيف لم تتمكنوا من الفوز على المغرب”؟
وأضاف “انظروا أين هم الآن. رأيت أن اللعب ضد هذا الفريق أمر معقد وأنه سيكون خصما صعبا على الجميع”.
هذا ويذكر أن المتنخب الكرواتي سيواجه نظيره الأرجنتيني برسم نصف نهائي مونديال قطر، يوم الثلاثاء، فيما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يوم الأربعاء.
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بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي امام نظيره الفرنسي..
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