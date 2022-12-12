مودريتش: “لم نفز على المغرب؟ انظروا أين هم الآن”

2022-12-12 / 11:21
10
هبة بريس - القسم الرياضي

علق لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا، على وصول المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر.

وقال مودريتش في حوار مع ” RTVE” الإسبانية: “لعبنا مباراتنا الأولى ضد المغرب ولم نفز، وبدأ الكل في قول أشياء مثل: كيف لم تتمكنوا من الفوز على المغرب”؟

وأضاف “انظروا أين هم الآن. رأيت أن اللعب ضد هذا الفريق أمر معقد وأنه سيكون خصما صعبا على الجميع”.

هذا ويذكر أن المتنخب الكرواتي سيواجه نظيره الأرجنتيني برسم نصف نهائي مونديال قطر، يوم الثلاثاء، فيما سيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي يوم الأربعاء.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحف آسيوية: المغرب لم يظهر ضعيفا أمام منتخبات من العيار الثقيل

صحف آسيوية: المغرب لم يظهر ضعيفا أمام منتخبات من…

2022-12-12 / 13:30
Photo of تاريخ مواجهات المغرب و فرنسا.. تفوق للديوك و آخر مواجهة انتهت بالتعادل

تاريخ مواجهات المغرب و فرنسا.. تفوق للديوك و آخر…

2022-12-12 / 13:15
Photo of من نوادر مونديال قطر.. “بدأ بمحاولة لهدم الأسرة فجاء الرد من المرأة المغربية”

من نوادر مونديال قطر.. “بدأ بمحاولة لهدم الأسرة فجاء…

2022-12-12 / 12:57
Photo of رئيس النيجر يهنىء المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي للمونديال

رئيس النيجر يهنىء المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي للمونديال

2022-12-12 / 12:05
Photo of في ظل الإقبال الكبير.. آلاف الجماهير تبحث عن تذاكر “لارام” للتنقل للدوحة

في ظل الإقبال الكبير.. آلاف الجماهير تبحث عن تذاكر…

2022-12-12 / 11:30
Photo of قبل مواجهة “الأسود”.. بنزيمة للمنتخب الفرنسي: “هيا يا رفاق.. لقد اقتربنا”

قبل مواجهة “الأسود”.. بنزيمة للمنتخب الفرنسي: “هيا يا رفاق..…

2022-12-12 / 10:39
Photo of بعد إشادة إنريكي بمستواه.. أوناحي مطلوب بنادي برشلونة

بعد إشادة إنريكي بمستواه.. أوناحي مطلوب بنادي برشلونة

2022-12-12 / 09:58
Photo of بعد الإقصاء أمام المغرب.. الأسطورة بيليه يوجه رسالة لرونالدو

بعد الإقصاء أمام المغرب.. الأسطورة بيليه يوجه رسالة لرونالدو

2022-12-12 / 09:36
Photo of مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين

مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام…

2022-12-12 / 09:27
Photo of اللاعب المصري السابق ” ميدو”: سر نجاح اللاعبين المغاربة هو تعلقهم بمغربيتهم وأمهاتهم

اللاعب المصري السابق ” ميدو”: سر نجاح اللاعبين المغاربة…

2022-12-11 / 22:42

‫10 تعليقات

  1. المنتخب الوطني المغربي اصبح من اقوى المنتخبات العالمية على الاطلاق..

  2. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا وكل الدعم للمنتخب الوطني المغربي في مقابلة الاربعاء المنتخب الفرنسي..

  3. المنتخب الوطني المغربي شرف الكرة العربية والعالمية وقدم انجاز تاريخي..

  5. موفقين يا اسود الاطلس حفظكم الله جميعا نتمنى لكم مسيرة موفقة يارب العالمين…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق