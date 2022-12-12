تاريخ مواجهات المغرب و فرنسا.. تفوق للديوك و آخر مواجهة انتهت بالتعادل

هبة بريس ـ رياضة

تتجه أنظار العالم مساء الأربعاء للدوحة القطرية من خلال المواجهة المرتقبة و القوية بين الديوك الفرنسية و أسود الأطلس ضمن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

المواجهة بين المغرب و فرنسا ستكون بطعم خاص خاصة في ظل تواجد جالية مغربية كبيرة بالجمهورية الفرنسية و كذا في ظل وجود مقيمين من الجنسية الفرنسية بأعداد مهمة فوق التراب المغربي.

تاريخيا، تعتبر هاته المواجهة رقم 12 بين البلدين كرويا، إذ سبق لهما أن التقيا 11 مرة، منها 5 لقاءات رسمية، وكان الفوز حليف الديوك في أغلبها، حيث فازت فرنسا على المغرب 7 مرات وتعادلا 3 مرات، بينما فاز المغرب مرة واحدة.

اللقاء الأول بين المنتخبين في 28 أبريل 1963، وفاز المغرب بهدفين لهدف، أما اللقاء الثاني فكان في 20 مارس 1966 وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما، و كان اللقاء الثالث في 10 سبتمبر 1967 و التقى الفريقان ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط في تونس وخسر المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين.

في 4 سبتمبر 1975 التقيا ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وتعادلا بالدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بركلات الترجيح (3-1)، بينما خامس مواجهة كانت في 17 سبتمبر 1987 و التقيا للمرة الثالثة في بطولة ألعاب البحر المتوسط في اللاذقية، و تعادل المنتخبان من دون أهداف.

سادس المواجهات كانت في 5 فبراير 1988، التقيا ببطولة فرنسا الرباعية الدولية وفازت فرنسا بهدفين لهدف، فيما في 23 يناير 1996، التقى منتخبا البلدين تحت سن 21 وفازت فرنسا بهدف نظيف، ثم في 29 مايو 1998، خسر المغرب أمام فرنسا ببطولة كأس الملك الحسن بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.

اللقاء التاسع كان في 20 يناير 1999 و فازت فرنسا بمباراة ودية بهدف دون رد، و عاشر اصطدام كان في 6 يونيو 2000، و خسرت المغرب بهدف مقابل 5 أهداف، أما آخر المواجهات الكروية بين المغرب و فرنسا فكانت في 16 نونبر 2007، و تعادل خلالها المنتخبان بهدفين لكل منهما.

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